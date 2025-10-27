Fortino Seravezza Un’altra vittoria In casa 5 su 5
SERAVEZZA 2 FOLLONICA GAVORRANO 1 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Bajic, Mannucci, Pani; Bedini, Muhic, Fabri (43’ st M. Tognoni); Vanzulli (25’ st Cini), Fontanarosa (17’ st Spatari), Lepri (14’ st Sforzi). (A disp.: Azioni, R. Tognoni, Piccioli, Fiore, Cupani). All. Masitto. FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Pacini; Crasta (1’ st Pascicani), Matteucci, Bernardini, Ferretti; Remedi (36’ st Maurizi), Marino (36’ st Bianchi), Proietti; Giordani (17’ st Maltoni), Mutton, Bellini. (A disp.: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Mignani, Arrighi). All. Baiano. Arbitro: Dumitrascu di Nichelino (assistenti De Candia e Palermo di Bari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
