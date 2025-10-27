Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia | scosse avvertite fino a Istanbul gente in strada

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a S?nd?rg?, nella provincia di Bal?kesir. Secondo l’INGV la magnitudo è 6.0. Scosse avvertite fino a Istanbul. L’AFAD ha avviato verifiche, al momento non si segnalano vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

forte terremoto magnitudo 61Terremoto di magnitudo 6,1 in Turchia, danni agli edifici - La Turchia si trova su importanti faglie e i terremoti sono frequenti. Riporta ilsole24ore.com

forte terremoto magnitudo 61Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia occidentale: scosse avvertite fino a Istanbul - 1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a Sindirgi, nella provincia di Balikesir ... Come scrive fanpage.it

forte terremoto magnitudo 61Terremoto Turchia, scossa di 6.1 nell'ovest del paese: trema anche Istanbul, si temono danni - 40 di oggi, lunedì 27 ottobre, (le 20. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Terremoto Magnitudo 61