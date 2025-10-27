Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia | scosse avvertite fino a Istanbul gente in strada
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a S?nd?rg?, nella provincia di Bal?kesir. Secondo l’INGV la magnitudo è 6.0. Scosse avvertite fino a Istanbul. L’AFAD ha avviato verifiche, al momento non si segnalano vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
