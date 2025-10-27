Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia occidentale | scosse avvertite fino a Istanbul
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a S?nd?rg?, nella provincia di Bal?kesir. Secondo l’INGV la magnitudo è 6.0. Scosse avvertite fino a Istanbul. L’AFAD ha avviato verifiche, al momento non si segnalano vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4 registrata sabato sera, oggi le scuole rimangono chiuse in diversi Comuni in Irpinia - facebook.com Vai su Facebook
Forte terremoto nel Sud delle #Filippine. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha colpito a circa 20 km dalla città di #Manay, nella regione di #Mindanao. Revocata l'allerta #tsunami inizialmente diffusa dalle autorità. Al momento non si hanno notizie di vittime - X Vai su X
Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0. Gente in strada e paura. Avvertito in quasi tutta la Campania - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riporta quotidiano.net
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane: gente in strada - A meno di un mese dall'anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di ... msn.com scrive
Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Riporta msn.com