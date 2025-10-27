Forte scossa di terremoto in Turchia
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona occidentale della Turchia alle 20:48 italiane (le 22.48 locali). L’epicentro è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, a una profondità di 10 chilometri: si tratta di una zona vicina a centri urbani densamente popolati come Istanbul, la principale città della Turchia con oltre 15 milioni di abitanti, e Smirne, la terza più grande del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
