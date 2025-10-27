Forte scossa di terremoto in Turchia magnitudo 6.1
Un forte terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito in serata la provincia di Bal?kesir, nel nord-ovest della Turchia, con epicentro nel distretto di S?nd?rg?. La scossa, avvenuta alle 22:48 ora locale, è stata avvertita in un’ampia area del Paese, fino a Istanbul, Bursa e?zmir, provocando paura tra la popolazione e l’immediato intervento delle squadre di emergenza. L’ipocentro, stimato a circa sei chilometri di profondità, rende l’evento sismico particolarmente superficiale e potenzialmente più intenso nei centri abitati vicini. Le autorità turche hanno confermato che al momento non risultano vittime né danni gravi, ma sono in corso verifiche su edifici pubblici e infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
