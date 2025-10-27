Forno crematorio la Rete Genovese | Imminente attivazione la città lo accetta passivamente?

Da una parte la rinascita di forte Puin, un luogo suggestivo e immerso nella natura, dall'altra, poco lontano, l'attivazione del nuovo forno crematorio a Staglieno: un “paradosso” su cui punta il dito la Rete Genovese, formata da quasi 50 comitati e associazioni che da sempre si batte contro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ufficio Stampa Basilicata. . POTENZA, SINDACO TELESCA SU FORNO CREMATORIO E PISCINA OLIMPIONICA - facebook.com Vai su Facebook

CIMITERO NUOVO DI POTENZA, SOPRALLUOGO SINDACO TELESCA: FORNO CREMATORIO, ACCESSIBILITÀ, LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE E LOCULI - X Vai su X

Forno crematorio, la Rete Genovese: "Imminente attivazione, la città lo accetta passivamente?" - La Rete Genovese che conta quasi 50 tra associazioni e comitati punta il dito sul crematorio: "Il Comune celebra la rinascita di forte Puin, ma nella valle sottostante avremo un'industria insalubre" ... genovatoday.it scrive

Un forno crematorio a due passi da case e scuole. Cortei e proteste a Mentana - Cori, striscioni ed un lunghissimo corteo che si è riunito per dire di “no” al forno crematorio cittadino. Lo riporta romatoday.it

No al forno crematorio tra le scuole e le case: per le strade di Mentana sfila la protesta - In attesa che l’amministrazione, con un consiglio straordinario previsto per lunedì 26 febbraio, si esprima sulla richiesta che arriva dalla cittadinanza, nelle strade di Mentana è sfilato un corteo ... Lo riporta romatoday.it