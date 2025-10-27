Formula1 GP del Messico | dominio Norris nuovo leader

Roma, 27 ott. (askanews) – Il Mondiale cambia volto all’Hermanos Rodriguez. Lando Norris vince da dominatore il GP del Messico e balza in testa alla classifica iridata, completando un fine settimana perfetto: pole, gara condotta dall’inizio alla fine, e decima vittoria in carriera. Dietro di lui, un grande Charles Leclerc che riporta la Ferrari sul podio per la settima volta nel 2025, resistendo nel finale alla rimonta furiosa di Max Verstappen, terzo dopo una gara nervosa e ricca di duelli. Alle loro spalle brilla la Haas di Oliver Bearman, quarto al traguardo dopo una prestazione maiuscola, concreta e senza sbavature, davanti alle McLaren di Piastri e all’italiano Antonelli, ancora una volta convincente e sesto con la Mercedes dopo un bel duello interno con Russell. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

