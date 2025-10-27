Formula E nuova sfida per Cassidy con Citroën | Voglio vincere il Mondiale Credo nel potenziale del team

Il neozelandese, che ha chiuso lo scorso campionato in seconda posizione, è passato dalla Jaguar alla casa francese, la quale fa il suo esordio nel campionato. Ecco le sue sensazioni per la stagione a venire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula E, nuova sfida per Cassidy con Citroën: "Voglio vincere il Mondiale. Credo nel potenziale del team"

Contenuti che potrebbero interessarti

Presentata la nuova monoposto Formula Regional 2026 Una nuova vettura: Tatuus T-326 Scopri di più A cura di Katia Albergo - facebook.com Vai su Facebook

Oggi Citroën svela la sua nuova auto in Formula E: ecco quando c’è la diretta dell’annuncio - Citroën debutta ufficialmente in Formula E: il ritorno del Double Chevron nelle competizioni elettriche Oggi, 20 ottobre alle ore 18:30, ... msn.com scrive

Citroën svela i suoi colori per la GEN3 EVO - Citroën torna nel motorsport mondiale e lo fa scegliendo la competizione più visionaria e coerente con la sua nuova identità: la Formula E. Lo riporta quattroruote.it

La Citroen entra in Formula E con il botto: Vergne e Cassidy i piloti - Lo fa, però, lasciando gli sterrati per la pista: la casa francese, infatti, sbarcherà in Formula ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it