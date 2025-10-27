Formula 1 ordine d’arrivo Gp Messico e classifica Piloti

(Adnkronos) – Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 26 ottobre, il pilota inglese ha dominato la gara sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Haas di Bearman, quinto Piastri, sorpassato in testa alla classifica Piloti proprio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

