Formula 1 GP Messico 2025 | Norris trionfa a Città del Messico e diventa leader del Mondiale
La Formula 1 si accende in Messico, dove il pubblico dell’Hermanos Rodríguez ha assistito a una gara ricca di emozioni. Lando Norris domina il GP del Messico 2025, imponendo un passo insostenibile per tutti i rivali e conquistando così la vetta della classifica mondiale quando mancano soltanto quattro gare al termine della stagione. Fin dal via, il pilota inglese della McLaren mostra una superiorità netta: parte forte, controlla la corsa con autorità e mantiene il comando senza mai commettere errori. Giro dopo giro, Norris consolida il vantaggio e costruisce una vittoria che vale oro nella lotta al titolo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Formula 1, oggi il GP Messico: orari tv e ultime news da Città del Messico $SkyMotori $F1 $Formula1 $MexicoGP - X Vai su X
Dagli Stati Uniti al Messico: la Formula 1 torna subito in pista per un finale di stagione tutto da vivere. Con 5 gare e 2 sprint ancora da disputare, il Mondiale è ufficialmente riaperto dopo che Max Verstappen ha recuperato 64 punti, in quattro gare, a Oscar - facebook.com Vai su Facebook
GP Messico: Norris vittoria da leader, Leclerc 2° resiste a Verstappen. Hamilton penalizzato è 8° - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive
Formula 1, in Messico trionfa Norris - Il britannico della Mclaren domina il Gp del Messico e scavalca il suo compagno di team Piastri che chiude quinto. Secondo rainews.it
LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Norris domina e si prende la vetta del Mondiale, Leclerc tiene dietro Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 22. Riporta oasport.it