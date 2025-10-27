Formula 1 GP Messico 2025 | Norris trionfa a Città del Messico e diventa leader del Mondiale

La Formula 1 si accende in Messico, dove il pubblico dell’Hermanos Rodríguez ha assistito a una gara ricca di emozioni. Lando Norris domina il GP del Messico 2025, imponendo un passo insostenibile per tutti i rivali e conquistando così la vetta della classifica mondiale quando mancano soltanto quattro gare al termine della stagione. Fin dal via, il pilota inglese della McLaren mostra una superiorità netta: parte forte, controlla la corsa con autorità e mantiene il comando senza mai commettere errori. Giro dopo giro, Norris consolida il vantaggio e costruisce una vittoria che vale oro nella lotta al titolo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

