Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter U23 Cittadella: comunicate le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il girone A di Serie C. Torna in campo l’ Inter U23 per l’undicesima giornata del girone A di Serie C. Questa sera, alle ore 20:30, i giovani nerazzurri guidati dall’esperto tecnico Stefano Vecchi ospiteranno il Cittadella sul campo neutro dell’U-Power Stadium di Monza. Una sfida importante per la Beneamata U23 per dare continuità ai risultati positivi e rimanere agganciata alle zone alte della classifica. Sono state comunicate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Vecchi per il club meneghino e l’ex centrocampista Manuel Iori per la formazione veneta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter U23 Cittadella: le scelte di Vecchi e Iori