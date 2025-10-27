Formazione Giusy Versace | Alle giovani ragazze dico | credete in voi stesse

"Alle regazze che hanno poca fiducia in loro stesse dico: la vita è complicata, difficile e imprevedibile. Bisogna lavorare, sudare, studiare, approfondire e avere anche un po' di coraggio e fiducia verso il futuro. Il 10 novembre – con la conferenza nazionale di Obiettivo Effe dell'università Bicocca di Milano – assisteremo alla testimonianza

Formazione, Giusy Versace: "Alle giovani ragazze dico: credete in voi stesse" - (Adnkronos) – "Alle regazze che hanno poca fiducia in loro stesse dico: la vita è complicata, difficile e imprevedibile.

Tap, la formazione per 101 giovani che non studiano né lavorano - ACTL – Associazione per la Cultura e il tempo libero, parte del network Job Farm – rafforza il suo impegno a favore dell'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, con il lancio di TAP – Training &amp;

18 mila giovani non studiano e non lavorano. Tironi: «Stanziati 50 milioni in formazione. Forniamo competenze chiave con i percorsi personalizzati» - Competenze strategiche in una terra nota per le sue imprese: cosa sta facendo per facilitare il rapporto