La “Generazione Z” comprende le persone nate approssimativamente tra il 1997 e il 2012. I giovani di questa generazione sono cresciuti in un ambiente in cui smartphone e Internet erano una parte naturale della vita. Oggi, questi giovani si affacciano al mondo del lavoro, portando i loro ideali e la loro visione della vita. Per molti di questi ragazzi, la tecnologia ha svolto un ruolo chiave nel plasmare il modo di comunicare, apprendere e intrattenersi. Oggi, dunque, anche le aziende sono chiamate a reinventarsi, trasformando il welfare aziendale in un elemento identitario e strategico per attrarre e trattenere i talenti del futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Formazione e welfare Nuove regole nelle imprese