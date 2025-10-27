Formazione e Società Benefit | nasce la Winter School per i Responsabili di Impatto

Arezzo, 27 ottobre 2025 – . Al via il percorso promosso da Goodpoint, Fondazione Progetto Valtiberina e Assobenefit per guidare le imprese Benefit verso il futuro. Iscrizioni aperte Diventare Responsabile di Impatto significa assumere un ruolo chiave nella costruzione di un modello di impresa capace di coniugare profitto e bene comune. Con questa visione prende il via la Winter School 2025, il primo corso di formazione in Italia dedicato a questa figura strategica delle Società Benefit, promosso da Goodpoint Srl in collaborazione con Fondazione Progetto Valtiberina e Assobenefit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

