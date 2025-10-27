FORMARE I FUTURI GREEN MANAGER

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORSO GRATUITO PER ‘GREEN MANAGER’ ORGANIZZATO DAL PROGETTO EXTRAVERT Vuoi diventare attore della transizione ecologica? Il Comune di Capannori grazie al progetto EXTRAVERT finanziato dall'Interreg Italia-Francia Marittima 2021-2027, di cui è capofila, offre una formazione gratuita a giovani interessati a diventare i Green Manager del futuro. E’ stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la parteipazuione al corso gratuito di formazione per ‘Responsabile per il coordinamento, l’attuazione e l’implementazione di processi e azioni sostenibili in base ai principi della Green e Blue Economy a livello transfrontaliero (Green Manager Transfrontaliero)’ che avrà scadenza il 30 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

formare i futuri green manager

© Lanazione.it - FORMARE I FUTURI GREEN MANAGER

News recenti che potrebbero piacerti

Si formano a Firenze i futuri manager del paesaggio - Il patrimonio agricolo si studia anche sui banchi di scuola: dalla sicurezza alimentare al global warming, dal rischio idrogeologico alle colture tradizionali. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Formare Futuri Green Manager