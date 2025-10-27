formare i futuri green manager

CORSO GRATUITO PER ‘GREEN MANAGER’ ORGANIZZATO DAL PROGETTO EXTRAVERT Vuoi diventare attore della transizione ecologica? Il Comune di Capannori grazie al progetto EXTRAVERT finanziato dall'Interreg Italia-Francia Marittima 2021-2027, di cui è capofila, offre una formazione gratuita a giovani interessati a diventare i Green Manager del futuro. E’ stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la parteipazuione al corso gratuito di formazione per ‘Responsabile per il coordinamento, l’attuazione e l’implementazione di processi e azioni sostenibili in base ai principi della Green e Blue Economy a livello transfrontaliero (Green Manager Transfrontaliero)’ che avrà scadenza il 30 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

