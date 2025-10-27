Forbidden Fruit anticipazioni | Zehra sposa Kemal gelo tra Alihan ed Ender

Settimana intensa per Forbidden Fruit: dal 3 al 7 novembre, alle 14:10 su Canale 5, le scelte dei protagonisti rimodellano legami e alleanze. Emozioni in primo piano, colpi bassi e verità non più rimandabili. Raccontiamo tutto con passione e rigore, perché in questa serie ogni gesto pesa e ogni silenzio racconta più di mille parole. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Anticipazioni "Forbidden Fruit", dal 27 al 31 ottobre 2025: Kemal e Zehra si sposano - cco le anticipazioni di "Forbidden Fruit" dal 27 al 31 ottobre 2025.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Alihan geloso di Zeynep, Zehra sospetta che Kemal la tradisca - Zeynep flirta con Dundar e scatena la gelosia di Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 27 al 31 ottobre su Canale 5.

Anticipazioni Forbidden Fruit 28 ottobre 2025/ Zeynep delusa, Alihan ferito si sfoga con Hakan - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 28 ottobre 2025, in preda allo sconforto e alla sofferenza Alihan si confida con Hakan.

