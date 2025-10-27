Forbidden Fruit anticipazioni 28 ottobre | Zehra sospetta di Kemal Dudar fa ingelosire Alihan

Movieplayer.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit, incentrata sulle sorelle Zeynep e Yildiz: una mora l'altra bionda, si tratta di due sorelle tanto diverse quanto legate da un profondo legame. Nell' episodio di martedì 28 ottobre vedremo il piano di Yildiz ed Ender prendere forma, mentre Zeynep si troverò al centro dell'attenzione grazie a un gesto di Dundar. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 28 ottobre zehra sospetta di kemal dudar fa ingelosire alihan

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 28 ottobre: Zehra sospetta di Kemal, Dudar fa ingelosire Alihan

Leggi anche questi approfondimenti

forbidden fruit anticipazioni 28Anticipazioni Forbidden Fruit 28 ottobre 2025/ Zeynep delusa, Alihan ferito si sfoga con Hakan - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 28 ottobre 2025, in preda allo sconforto e alla sofferenza Alihan si confida con Hakan. ilsussidiario.net scrive

forbidden fruit anticipazioni 28Forbidden Fruit Anticipazioni 28 ottobre 2025: Zeynep inganna tutti, Alihan sempre più turbato... - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 28 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep porta avanti una finta relazione amorosa, mentre Alihan è piuttosto ... Come scrive msn.com

forbidden fruit anticipazioni 28Forbidden Fruit anticipazioni 28 ottobre: la vendetta di Zeynep - Tutte le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 martedì 28 ottobre alle ore 14. Secondo ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni 28