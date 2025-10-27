Forbidden Fruit anticipazioni 28 ottobre | Zehra sospetta di Kemal Dudar fa ingelosire Alihan
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit, incentrata sulle sorelle Zeynep e Yildiz: una mora l'altra bionda, si tratta di due sorelle tanto diverse quanto legate da un profondo legame. Nell' episodio di martedì 28 ottobre vedremo il piano di Yildiz ed Ender prendere forma, mentre Zeynep si troverò al centro dell'attenzione grazie a un gesto di Dundar. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
