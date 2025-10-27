Forbidden fruit 2 replica puntata del 27 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Con una scusa, Ender invita Zehra a partecipare a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma in realta’ ha altri obiettivi: insieme a Yildiz, vuole farle credere che tra Irem e Kemal ci sia una relazione. Halit riceve la notizia della morte di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, un evento che lo costringe a fare i conti con il passato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 67 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
