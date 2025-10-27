fondriest e la figlia affrontano la seconda tappa della gravel burn tra dolci ricordi di infanzia

Maurizio Fondriest e la figlia Carlotta hanno affrontato la seconda tappa della Gravel Burn in Sudafrica. Nel video di oggi Maurizio parla dell'allenamento durante la sua infanzia, quello ereditato da suo padre e dal suo allenatore, che hanno avuto un ruolo importante nella sua carriera. In questa seconda tappa, che copre 108 chilometri da Avontuur a Willonmmore, si notano le estreme variazioni di temperatura del deserto. Al mattino, le temperature erano appena sopra lo zero, le biciclette erano ricoperte di ghiaccio, mentre nel pomeriggio, all'arrivo, la temperatura superava i 25 gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

