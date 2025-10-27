Fondazione Snaitech premio all' associazione Asd Disabili Lombardia
Cerimonia conclusiva della nona edizione del Premio Costruiamo il Futuro, sabato scorso all’Auditorium Allianz MiCo, iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ETS e supportata da Fondazione Snaitech fin dal 2018, che è diventata un punto di riferimento per tutte le realtà sportive e sociali di Milano e provincia che ogni giorno sono impegnate nel costruire ambienti educativi inclusivi per bambini e ragazzi, diffondendo valori come passione, lealtà e spirito di squadra. Fondazione Snaitech, che da sempre è vicina al mondo dello sport e ne condivide i valori, ha deciso per il secondo anno consecutivo di sostenere in qualità di Main partner l’iniziativa e conferire il suo Premio Speciale all’associazione ASD Disabili Lombardia Mettiamoci in Gioco di Lainate, impegnata da oltre dieci anni nel supporto ad atleti con disabilità e nella promozione del tennis in carrozzina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
