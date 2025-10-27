FolloGavo così proprio no Seravezza troppo forte

Quinta sconfitta in campionato e zona retrocessione più che certificata. Il Follonica Gavorrano perde 2-1 sul campo del Seravezza Pozzi: minerari in svantaggio, poi abili a pareggiare, ma poi costretti ancora una volta a soccombere. La formazione di Baiano non ha neanche demeritato, ma i gol e di conseguenza i punti, non arrivano da troppe settimane. Gara vivace sin dalle prime battute, con il Seravezza che al 15’ passa in vantaggio: prima la traversa colpita su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi la respinta in rete in rovesciata di Pani, che batte Pacini. Grande occasione al 28’ per il Follonica Gavorrano: Bellini si invola sulla sinistra e serve Mutton al centro dell’area, l’attaccante viene contrastato al momento di concludere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

