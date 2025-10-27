folle corsa video ai raggi x

Non ci sono conferme ufficiali, per ora. Ma c’è il forte sospetto che l’ incidente mortale di venerdì sera sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, sia stato causato da una corsa clandestina. Il ragazzo di 22 anni alla guida della Bmw – risultato negativo al test per alcol e droga - che ha travolto la Mini Cooper, dove erano sedute Beatrice ‘Bibbi’ Bellucci e la sua amica Silvia, potrebbe aver sfidato i conducenti di due altre auto, poi fuggiti dopo lo schianto. Non è una sorpresa. È un rituale che sta diventando un gioco mortale soprattutto se i ‘piloti’ sono ragazzi poco abituati a tenere saldo il volante di bolidi da 150 cavalli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

