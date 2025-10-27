Foligno il parco dei Canapè riapre al pubblico

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parco dei Canapè riaprirà al pubblico. Lo rende noto l’area lavori pubblici del Comune di Foligno. L’area verde era rimasta chiusa in seguito agli effetti provocati dal vento dei giorni scorsi. Nel corso delle operazioni di verifica per la riapertura, effettuate dal servizio ambiente e verde. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

