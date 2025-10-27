Foiano della Chiana | torna il corso gratuito di autodifesa per le donne

Arezzo, 27 ottobre 2025 – In occasione del mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana promuove la terza edizione del corso gratuito di autodifesa rivolto a donne e ragazze di qualsiasi età. L'iniziativa, che si svolgerà nei giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre alle ore 21 presso la Palestra Fossombroni di viale Umberto I, è ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle attività di sensibilizzazione del Comune e ha già visto nelle precedenti edizioni una partecipazione straordinaria di decine di donne di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foiano della Chiana: torna il corso gratuito di autodifesa per le donne

Altre letture consigliate

Dopo una pausa di ben cinque anni, la Festa della Zucca è tornata a colorare Foiano della Chiana, nelle giornate del 25 e 26 Ottobre. Un appuntamento storico e sentito dalla comunità locale, che ha ritrovato nuova vita grazie allo sforzo e alla dedizione delle - facebook.com Vai su Facebook

Festa della Zucca Foiano della Chiana - Dopo una pausa di ben cinque anni, la Festa della Zucca è tornata a colorare Foiano della Chiana, nelle giornate del 25 e 26 Ottobre. Segnala teletruria.it

La magia dell'autunno torna in piazza: il grande ritorno della “Festa della Zucca” a Foiano della Chiana - Arezzo, 16 ottobre 2025 – La magia dell'autunno torna in piazza: il grande ritorno della “Festa della Zucca” a Foiano della Chiana. Secondo lanazione.it

Torna il Festival delle Musiche e la Val di Chiana si fa concerto - Dal 27 luglio al 7 agosto sono 15 gli appuntamenti del festival tra Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana La Val di Chiana ... lanazione.it scrive