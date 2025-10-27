Foggia violenza di giovanissimi | ancora il pestaggio di un ragazzo Sabato notte
Sabato a tarda sera se non proprio notte un ragazzo che camminava non lontano dal municipio di Foggia è stato brutalmente picchiato. Un gruppo di giovanissimi ha aggredito il malcapitato il quale, gridando aiuto, diceva anche di non avere fatto niente. Un gruppo di ragazze lo ha soccorso facendo allontanare gli aggressori. L'articolo Foggia, violenza di giovanissimi: ancora il pestaggio di un ragazzo Sabato notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Foggia, ancora violenza giovanile: pestato un ragazzo poco più che maggiorenne da un gruppo di minorenni $GIOVANI $FOGGIA $VIOLENZA - X Vai su X
Si è tenuto ieri al DAFNE il Convegno dal titolo “ Parliamo di casa luogo di pace” organizzato in collaborazione con la Questura di Foggia. Nel corso del Convegno è stato affrontato il tema della violenza domestica sotto un profilo normativo, psico-pedagogico - facebook.com Vai su Facebook
Foggia. Via Le Maestre: giovane massacrato dal branco per una ragazza. Passanti lo salvano dal linciaggio - MALAMOVIDA / San Guglielmo e Pellegrino Choc in via Le Maestre: giovane massacrato dal branco per una ragazza. Si legge su statoquotidiano.it
Foggia, nuova aggressione in piena movida: ragazzo pestato con una mazza da una baby gang - Il pestaggio, avvenuto intorno alle 23 di sabato sera, ha suscitato sconcerto e indignazione in città, già segnata poche settimane fa dal caso di Andrea Tigre, il 19enne portiere dell’Incedit brutalme ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
VITTIMA Foggia: Borbei incontra Andrea Tigre, il ragazzo vittima di aggressione - Alex Borbei, portiere dei rossoneri, ha incontrato Andrea Tigre, giovane calciatore recentemente vittima di una violenta aggressione ... Come scrive statoquotidiano.it