Sabato a tarda sera se non proprio notte un ragazzo che camminava non lontano dal municipio di Foggia è stato brutalmente picchiato. Un gruppo di giovanissimi ha aggredito il malcapitato il quale, gridando aiuto, diceva anche di non avere fatto niente. Un gruppo di ragazze lo ha soccorso facendo allontanare gli aggressori. L'articolo Foggia, violenza di giovanissimi: ancora il pestaggio di un ragazzo Sabato notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia, violenza di giovanissimi: ancora il pestaggio di un ragazzo Sabato notte