Foggia–Guinea Bissau | si cercano sponsor per il calendario che finanzia pozzi e pasti per 335 bambini

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calendario solidale per sostenere i progetti in Guinea Bissau. I Missionari di Bigene sono pronti ad accompagnare il 2026 con le foto scattate durante l'ultimo viaggioreportage nel piccolo Paese dell'Africa occidentale, ormai gemellato con Foggia. Ma per farlo, chiedono un piccolo contributo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

