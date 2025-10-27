La voce del triathlon italiano che sale, gara dopo gara. In questa intervista, Nicola ci guida tra super-sprint, staffette miste, distanze olimpiche e ambizioni future. Nel video scoprirai: il bellissimo lavoro che sta facendo la federazione FITRI ed il presidente Riccardo Giubilei; la vittoria agli Europei 2024 super-sprint a Balikesir, oro individuale e nella staffetta mista; la top 10 a Tiszaujvaros e Valencia World Cup 2024, un segno che la posizione d’élite è ormai vicina; la prova su distanza olimpica ad Alghero 2025, i dettagli, le difficoltà e i piani per crescere; allenamenti, test, gestione della pressione e della preparazione mentale in un circuito sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – triathlon: Nicola Azzano, tra Europei, World Cup e la corsa verso nuove sfide