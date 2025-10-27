Flavio Cobolli si conferma d’alto livello e infligge un’altra sonora sconfitta a Machac nel debutto a Parigi

Da Vienna a Parigi, Flavio Cobolli si ripete ancora contro Tomas Machac e infligge un’altra sconfitta pesante al tennista ceco. All’esordio nell’ultimo Masters 1000 dell’anno, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in appena 54 minuti di gioco. Davvero una prestazione di altissimo livello per Cobolli, che fa anche ben sperare in chiave Coppa Davis. Adesso ci sarà sicuramente un test molto interessante contro l’americano Ben Shelton, testa di serie numero cinque, che non è al meglio fisicamente e dunque è sicuramente una bella occasione per l’azzurro di spingersi ancora più avanti nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

