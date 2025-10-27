Flavio Cobolli fiducioso | Ho ottime sensazioni la partita contro Sinner mi ha dato prova che sto bene

Oasport.it | 27 ott 2025

Buona la prima per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Parigi. Il romano è al secondo turno grazie alla netta vittoria contro il ceco Tomas Machac, liquidato con un 6-1, 6-4 in soli 54 minuti. Una partita impeccabile del romano che ha dominato dall’inizio alla fine, mostrando un tennis di alto livello. Grande resa al servizio (solo 7 punti persi complessivamente nei turni di battuta), tanti vincenti (17) e il controllo totale contro un avversario falloso e in confusione soprattutto nel primo parziale. Prima vittoria in questo evento per Flavio: “ Ho preparato al meglio la partita, sto lavorando sul servizio, credo si sia visto. 🔗 Leggi su Oasport.it

