Flavio Cobolli fiducioso | Ho ottime sensazioni la partita contro Sinner mi ha dato prova che sto bene
Buona la prima per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Parigi. Il romano è al secondo turno grazie alla netta vittoria contro il ceco Tomas Machac, liquidato con un 6-1, 6-4 in soli 54 minuti. Una partita impeccabile del romano che ha dominato dall’inizio alla fine, mostrando un tennis di alto livello. Grande resa al servizio (solo 7 punti persi complessivamente nei turni di battuta), tanti vincenti (17) e il controllo totale contro un avversario falloso e in confusione soprattutto nel primo parziale. Prima vittoria in questo evento per Flavio: “ Ho preparato al meglio la partita, sto lavorando sul servizio, credo si sia visto. 🔗 Leggi su Oasport.it
PARTITA PAZZESCA DI FLAVIO! Cobolli batte in due set - e soli 54 minuti - Machac all'esordio del Paris Masters! Una prestazione davvero ottima che lo proietta la 2° turno contro Shelton
Flavio Cobolli: "Scendere in campo con Jannik è stato un privilegio. È un extraterrestre: credo di averlo tenuto un po' sulle spine, anche se solo per poco. Oggi ho capito di essere forte, me la sono goduta"
