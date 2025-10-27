Flash mob +Europa contro Orban a Palazzo Chigi | Dittatore con i soldi nostri
(Adnkronos) – Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi contro la visita del premier ungherese Viktor Orbán, atteso per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sui cartelli esposti dagli esponenti del partito si leggono slogan come: "Dittatori con i soldi nostri", "Mettiamo il veto a Orbán", "Questa non è la nostra Europa" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
FLASH - CALCIO - PRIMA CATEGORIA (GIRONE B) 6°Giornata #halftime - Fine Primo Tempo FC Maratea 0-0 ASD Polisportiva Tramutola Primo tempo equilibrato con poche occasioni allo stadio "Europa". La formazione locale è apparsa più determinata in - facebook.com Vai su Facebook
L'offerta flash di #Ryanair vi farà volare dal 23 ottobre al 18 dicembre 2025 a prezzi scontati : scoprite le mete più belle da raggiungere in #Europa e non solo - X Vai su X
Flash mob +Europa contro Orban a Palazzo Chigi: "Dittatore con i soldi nostri" - È l'Europa di un impostore che ha ricevuto miliardi di euro in contributi dall'Unione Europea per utilizzarli nel ... Secondo adnkronos.com
Genova, gli uomini in piazza contro le violenze sulle donne - Un centinaio di uomini sono in piazza De Ferrari per il flash mob "I panni sporchi si lavano in pubblico", l'iniziativa organizzata da White Dove ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Flash mob contro l’annullamento del concerto di Romanovsky - Due striscioni, diversi cartelloni, un dibattito sul tema con diversi interventi e circa un centinaio di persone. Si legge su ilrestodelcarlino.it