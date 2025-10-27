Flash mob +Europa contro Orban a Palazzo Chigi | Dittatore con i soldi nostri

(Adnkronos) – Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi contro la visita del premier ungherese Viktor Orbán, atteso per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sui cartelli esposti dagli esponenti del partito si leggono slogan come: "Dittatori con i soldi nostri", "Mettiamo il veto a Orbán", "Questa non è la nostra Europa" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

