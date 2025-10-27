Five Nights at Freddy’s 2 | Mostri robot in posa per il nuovo poster

L’horror Five Nights at Freddy’2 tornerà a tormentare gli appassionati di genere al cinema dal 4 dicembre. In attesa di dare spazio al brivido in sala, e con Halloween oramai a meno di una settimana dalla data odierna, l’horror Five Nights at Freddy’s è tornato protagonista sulle nostre pagine grazie al lancio in rete di un nuovo poster. Nel nuovo film, infatti, i celeberrimi mostri animatronici sono pronti a vendicarsi della guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e dell’agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) ad un anno di distanza dagli eventi del “ Freddy Fazbear’s Pizza “. Guardate qui il poster ufficiale di Five Nights at Freddy’s Riuscirai a sopravvivere? #FiveNightsAtFreddys2, dal 4 dicembre al cinema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Five Nights at Freddy’s 2 | Mostri robot in posa per il nuovo poster

