Fiumicino Azzolini e Petralia | Il consiglio comunale perde il Polo dei Moderati

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – “Con molto stupore abbiamo appreso dai mezzi di informazione, che il consigliere del Comune di Fiumicino Mario Balletta, unico eletto nella nostra lista del Polo dei Moderati, (lista che ha contribuito efficacemente ad eleggere nel 2023 il candidato a Sindaco di Fiumicino Mario Baccini) pur conservando la qualità di consigliere comunale, è transitato insieme ad altri, nel partito di Forza Italia”. Così in un comunicato stampa Orazio Azzolini di Energie per Fiumicino e Gianfranco Giuseppe Petralia del Movimento dei Moderati. “Nell’augurare a Mario Balletta buon lavoro, – proseguono – riteniamo a questo punto cessata la partecipazione al Polo dei Moderati della compagine “Insieme per Fiumicino” di cui il Consigliere Balletta ne faceva parte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it