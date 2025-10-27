Fiuggi celebra lo sport tutto pronto per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive CONI Lazio

Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconoscimento: mercoledì 5 novembre, dalle ore 16.30 alle 19.00, presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi (Piazza Trento e Trieste, 16), si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

