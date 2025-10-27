Fiuggi celebra lo sport tutto pronto per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive CONI Lazio
Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconoscimento: mercoledì 5 novembre, dalle ore 16.30 alle 19.00, presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi (Piazza Trento e Trieste, 16), si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIUGGI - Fiuggi celebra lo sport: al via la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio per la Provincia di Frosinone - Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconoscimento: mercoledì 5 n - facebook.com Vai su Facebook
Fiuggi celebra la 15ª Edizione di #Cerealia con un parterre di alto livello Un Incontro tra Formazione e Istituzioni: Lollobrigida e Salvitti | http://tg24.info | https://tg24.info/fiuggi-celebra-la-15a-edizione-di-cerealia-con-un-parterre-di-alto-livello/?utm_source=twitt - X Vai su X