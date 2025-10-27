Firmato l' Accordo integrativo regionale Air per i medici del 118 Lo Smi | Buon risultato
È stato firmato l'Accordo integrativo regionale (Air) per il 118 della Regione Abruzzo. Lo annuncia la segreteria regionale abruzzese del Sindacato medici italiani (Smi), che sottolinea come il risultato sia arrivato "dopo dieci mesi di duro lavoro" e parla di un "buon accordo", il migliore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
