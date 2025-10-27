Firmato l' Accordo integrativo regionale Air per i medici del 118 Lo Smi | Buon risultato

Ilpescara.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato l'Accordo integrativo regionale (Air) per il 118 della Regione Abruzzo. Lo annuncia la segreteria regionale abruzzese del Sindacato medici italiani (Smi), che sottolinea come il risultato sia arrivato "dopo dieci mesi di duro lavoro" e parla di un "buon accordo", il migliore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Smi Abruzzo, firmato l'accordo integrativo regionale per il 118 - "Dopo dieci mesi di duro lavoro firmato l'Accordo integrativo regionale per il 118 Regione Abruzzo". Secondo msn.com

firmato accordo integrativo regionaleSardegna, ok ad accordo integrativo medicina regionale: nascono le aggregazioni - È stata approvata la ratifica dell'Accordo integrativo regionale per la medicina generale riguardante la riorganizzazione della sanità ... Si legge su cagliaripad.it

firmato accordo integrativo regionaleVia libera all'accordo per i medici di base, arrivano le aggregazioni - Semaforo verde dalla Giunta regionale alla ratifica del nuovo Accordo integrativo regionale per la medicina generale, firmato a settembre tra la Regione e le principali organizzazioni sindacali dei ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Firmato Accordo Integrativo Regionale