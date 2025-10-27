Firmato il contratto Sanità 2022-24 | aumenti fino a 172 euro e novità per infermieri e sanitari

Aumenti per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari – in tutto una platea di 581mila lavoratori – fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già da novembre per gli arretrati 2024-25. E tante novità: dall’ampliamento dei percorsi di carriera alla settimana 'corta' lavorando 36 ore settimanali su 4 giorni, dall’introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere alle ferie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Firmato il contratto Sanità 2022-24: aumenti fino a 172 euro e novità per infermieri e sanitari

Scopri altri approfondimenti

Hai firmato un contratto importante? Ottimo, ma non è finita lì. Registrarlo è fondamentale per renderlo valido e tutelarti legalmente. Ecco 3 cose che in pochi ti dicono (ma che fanno la differenza): 1 Non è sempre obbligatorio, ma spesso necessario. Regi Vai su Facebook

#Contratto firmato da un solo comproprietario è valido? - https://laleggepertutti.it/750679_contratto-firmato-da-un-solo-comproprietario-e-valido… - #Affitto #Comproprietà #Vendita - X Vai su X

Sanità: contratto del comparto 2022-24, gli aumenti - 000 dipendenti del comparto sanità: firmato il contratto, con un aumento medio di 172 euro per 13 mensilità. Scrive fortuneita.com

Firmato il contratto della sanità pubblica. Cgil e Uil contro: “Risorse inadeguate”. Aumento medio di 172 euro - 2024 per 581mila professionisti: arrivano nuove indennità e tutele, ma per i sindacati contrari le risorse sono insufficienti ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Ccnl Sanità 2022–2024, firmato il rinnovo: sindacati divisi tra soddisfazione e dissenso - Cisl Fp, Nursind e Fials soddisfatti; Nursing Up prudente; Fp Cgil e Uil Fpl non firmano: “Crisi salariale irrisolta”. Segnala nurse24.it