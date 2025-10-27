Firmato il contratto Sanità 2022-24 | aumenti fino a 172 euro e novità per infermieri e sanitari

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenti per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari – in tutto una platea di 581mila lavoratori – fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già da novembre per gli arretrati 2024-25. E tante novità: dall’ampliamento dei percorsi di carriera alla settimana 'corta' lavorando 36 ore settimanali su 4 giorni, dall’introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere alle ferie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

