Firmato il contratto della sanità pubblica Cgil e Uil contro | Risorse inadeguate Aumento medio di 172 euro

Il contratto del settore Sanità della Pubblica Amministrazione è stato firmato. Il via libera al rinnovo 2022-2024, dopo l'intesa di giugno 2025, è stato raggiunto oggi lunedì 27 ottobre nell'incontro all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Dopo mesi di trattative, e nonostante il parere negativo di Cgil e Uil, la sottoscrizione arriva grazie al sostegno dei sindacati Cisl Fp Nursind e Nursing up. Fp Cgil e Uil Fpl, come annunciato prima dell'estate, non hanno firmato. I sindacati contestano l'inadeguatezza delle risorse: per Cgil e Uil i fondi non bastano a recuperare l'inflazione.

