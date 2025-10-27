Firmato il contratto della sanità pubblica Aumento medio di 172 euro Cgil e Uil contrarie | Risorse inadeguate

Il contratto del settore Sanità della Pubblica Amministrazione è stato firmato. Il via libera al rinnovo 2022-2024, dopo l’intesa di giugno 2025, è stato raggiunto oggi lunedì 27 ottobre nell’incontro all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Dopo mesi di trattative, e nonostante il parere negativo di Cgil e Uil, la sottoscrizione arriva grazie al sostegno dei sindacati Cisl Fp Nursind e Nursing up. Fp Cgil e Uil Fpl, come annunciato prima dell’estate, non hanno firmato. I sindacati contestano l’inadeguatezza delle risorse: per Cgil e Uil i fondi non bastano a recuperare l’inflazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

