firenze luca bizzarri inaugura la stagione teatrale del puccini

Firenze, 27 ottobre 2025 – Luca Bizzarri inaugura la stagione teatrale del Puccini. Il 30 e 31 ottobre alle ore 21 in scena con ‘ Non hanno un dubbio’ scritto con Ugo Ripamonti e ispirato al podcast “Non hanno un amico” edito da Chora Media. Un nuovo spettacolo ispirato al podcast “Non Hanno Un Amico” e al libro omonimo di Luca Bizzarri, un altro sagace utilizzo delle centinaia di micronarrazioni che hanno appassionato ovunque il pubblico del tour 202425. Un podcast nato per raccontare una campagna elettorale che è diventato rapidamente seguitissimo fenomeno di costume, presidio satirico permanente del quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

