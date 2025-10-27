Firenze, 27 ottobre 2025 – Il 28 ottobre, alle ore 17,30, nello storico caffè letterario delle Giubbe Rosse si terrà un appuntamento che pone una domanda che suona come invito alla lettura di ieri per meglio capire l’oggi: “A cent’anni da Ossi di seppia, Montale è ancora attuale? ”. Introduce Jacopo Chiostri, relatori il critico letterario Giuseppe Baldassarre, la poetessa Giusy Frisina, il docente di lettere e critico letterario Francesco Ricci. A cura di Mariacristina Galletti. Non solo presentazioni di libri, dunque, al caffè letterario, ma anche dibattiti che riaprono questioni, propongono sguardi, fanno circolare idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incontro ‘A 100 anni da Ossi di seppia, Montale è ancora attuale?’