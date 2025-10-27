Firenze, 27 ottobre 2025 – Firenze festeggia l’ Istituto Geografico Militare. La festa per i 153 anni dalla fondazione si è tenuta domenica nella caserma di piazza Santissima Annunziata, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Nel corso dell’evento, dopo un indirizzo di saluto del Generale di Divisione Luigi Postiglione, Comandante dell’Istituto, è stato presentato il volume “Le strade del giubileo. La via Francigena, cammino della fede” un’opera edita dall’IGM che si concentra sull’antico percorso di pellegrinaggio per raggiungere Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

