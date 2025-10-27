Firenze festeggia l' Istituto geografico militare
Firenze, 27 ottobre 2025 – Firenze festeggia l’ Istituto Geografico Militare. La festa per i 153 anni dalla fondazione si è tenuta domenica nella caserma di piazza Santissima Annunziata, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Nel corso dell’evento, dopo un indirizzo di saluto del Generale di Divisione Luigi Postiglione, Comandante dell’Istituto, è stato presentato il volume “Le strade del giubileo. La via Francigena, cammino della fede” un’opera edita dall’IGM che si concentra sull’antico percorso di pellegrinaggio per raggiungere Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Da Roma a Firenze, da Torino a Bologna, Fratelli d'Italia festeggia i tre anni di esecutivo targati Meloni e punta a fare il bis. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, la sezione G dell’agrario festeggia i 40 anni dal diploma - X Vai su X
Firenze festeggia l'Istituto geografico militare - Il ruolo dell'Istituto nella difesa contemporanea, l'attività per i civili come cartografico dello Stato. Da lanazione.it
153° Anniversario della costituzione dell’Istituto Geografico Militar - Questa mattina si è svolta la cerimonia commemorativa per il 153° Anniversario della costituzione dell’Istituto Geografico Militare (IGM), alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, ... Segnala nove.firenze.it
Firenze, presentato il progetto Pegaso all’Istituto Geografico Militare - Offre all’Italia una soluzione avanzata e affidabile per la distribuzione in tempo reale delle correzioni differenziali delle osservazioni satellitari Firenze, 22 maggio 2024 - Segnala lanazione.it