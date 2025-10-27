Firenze concerto Il Palazzo Suona | quartetto d’archi a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 27 settembre 2025 - Martedì 28 ottobre alle ore 17 la Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi ospita il concerto a ingresso gratuito del “ Quartetto d’archi dei Solisti Fiorentini”. L’appuntamento si inserisce nel ciclo “Il Palazzo Suona ”, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze. Il programma: Quartetto d’archi dei Solisti Fiorentini – Associazione I Solisti Fiorentini Aps, con Pietro Ladislau Horvath al violino, Stefano Delle Donne al violino, Carmelo Giallombardo alla viola e Roger Low al violoncello. Suoneranno musiche di Webern Bach Mozart. L’appuntamento è martedì 28 ottobre alle ore 17 a Palazzo Medici Riccardi, nella Sala Luca Giordano con ingresso da via Cavour n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto Il Palazzo Suona: quartetto d’archi a Palazzo Medici Riccardi

Scopri altri approfondimenti

CONCERTO FINALE | MASTERCLASS Venerdì 24 ottobre 2025 ore 17.30 Sala del Buonumore Pietro Grossi Conservatorio di Musica Luigi Cherubini - Piazza delle Belle Arti 2, Firenze Alcune istantanee dal concerto finale della Masterclass "I madrigali - facebook.com Vai su Facebook

Salmo: la scaletta del concerto del rapper che chiude il tour con le date di Firenze e Bologna - Dopo l’uscita di "Ranch", il suo settimo album, Salmo ha portato avanti una serie di concerti nei palazzetti italiani, dal Nord al Sud della Penisola. Secondo ondarock.it

Firenze, arriva Salmo in concerto al Mandela Forum - Per i palasport, Salmo ha messo a punto uno show imponente sul fronte sonoro e visivo, con scenografie curate nei minimi dettagli, un ritmo narrativo incalzante e una scaletta costruita per sorprender ... Secondo msn.com

'Gaza muore di fame',a Firenze suona campana Palazzo Vecchio - Anche Firenze assieme ad altre città italiane aderisce alla campagna 'Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio', iniziativa che fa parte della mobilitazione nazionale 'Ultimo giorno di Gaza'. Riporta ansa.it