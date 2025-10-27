Firenze allo Spazio Alfieri arriva Horror Fest con tre giorni di cinema da brivido
Firenze, 25 ottobre 2025 - Allo Spazio Alfieri arriva “ Horror Fest” tre giorni di cinema da brivido. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, ore 19.15 e 21.45. Tre giorni, 2 proiezioni giornaliere, sei film in lingua originale sottotitolati, la rassegna con i migliori film horror del momento: nuove uscite, registi e autori premiati, da Danny Boyle a Steven Soderbergh, i maestri del terrore contemporaneoSpazio Alfieri presenta la rassegna Horror Fest, in collaborazione con HORROR ITALIA 24, piattaforma cinematografica dedicata al genere, tre giorni per (ri)scoprire il cinema della paura. Con Horror Fest, si celebra il meglio dell’horror contemporaneo: film che parlano al corpo e alla mente, esplorando le paure più profonde del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
