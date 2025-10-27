Fiorenzuola d’Arda PC 32enne accoltellato dall’ex ucraino della fidanzata | 10 i fendenti del killer su addome e collo poi il suicidio - VIDEO

Secondo le prime ricostruzioni, il 32enne si trovava seduto su una panchina quando sarebbe stato raggiunto da un altro uomo ucraino che lo ha colpito con una furia cieca: almeno 10 fendenti all’addome e al collo, prima della fuga. Poi, il killer si è suicidato dando fuoco all'auto in una zona appart. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fiorenzuola d’Arda (PC), 32enne accoltellato dall’ex ucraino della fidanzata: 10 i fendenti del killer su addome e collo, poi il suicidio - VIDEO

