La società precisa che "in merito a quanto accaduto in tribuna autorità, il DG Ferrari è stato insultato per 70’ e ha risposto a un tifoso particolarmente acceso che aveva offeso in maniera pesante lui e la sua famiglia". L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: lite in tribuna fra Ferrari e un tifoso durante Fiorentina-Bologna