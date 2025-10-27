Fiorentina | lite in tribuna fra Ferrari e un tifoso durante Fiorentina-Bologna
La società precisa che "in merito a quanto accaduto in tribuna autorità, il DG Ferrari è stato insultato per 70’ e ha risposto a un tifoso particolarmente acceso che aveva offeso in maniera pesante lui e la sua famiglia". L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
