Fiorello torna in tv? La voce si fa sempre più insistente | lui rompe il silenzio

Personaggi tv. – Nello studio radiofonico di Rai Radio 2, dove va in onda La Pennicanza, l’energia è palpabile. Si sente arrivare Fiorello prima ancora che entri: un’ondata di battute e risate percorre i corridoi, seguita da Fabrizio Biggio, suo inseparabile compagno d’avventure. Devono preparare la puntata, ma c’è tempo per una lunga chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni. Con l’entusiasmo di un bambino, Fiorello mostra subito il suo nuovo giocattolo: «Questa cosa sono l’unico che ce l’ha, è una Jingle Box! Senti». 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fiorello torna in tv? La voce si fa sempre più insistente: lui rompe il silenzio

Altre letture consigliate

Fiorello discute l’ipotesi di tornare a fare un varietà all’interno di un palinsesto televisivo che vede la prima serata sempre più spostata in avanti. Chiude invece le porte alla possibilità di tornare a Sanremo. Che cosa ha dichiarato. - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti, Fiorello torna in tv: 4 milioni di spettatori. Màkari vince la serata - X Vai su X

Fiorello show, polemica Sinner-Vespa a La Pennicanza: l'imitazione (esilarante) del 'fratello' di Jannik - Nella puntata di oggi il conduttore non si è risparmiato, con attacchi ai ministri Nordio e Salvini e le ennesime imitazioni imperdibili di Al Bano e Mark Sinner. Lo riporta libero.it

“La Pennicanza” è in diretta o registrato? Fiorello torna in tv: quando va in onda e dove vederlo - Scopri se “La Pennicanza” di Fiorello è in diretta o registrato, quando va in onda e dove vederlo. Segnala tag24.it

Perché Fiorello stasera va in onda prima di Affari tuoi, il “breve” ritorno su Rai1 con Fabrizio Biggio - Lo showman, accompagnato da Fabrizio Biggio, avrà una striscia tra il Tg1 e Affari tuoi ... Lo riporta fanpage.it