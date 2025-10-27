Fiorello affonda Bruno Vespa | avete sentito cosa ha detto? Così ha messo KO il giornalista di Porta a Porta

Rosario Fiorello torna a far parlare di sé e questa volta non per una gag o una battuta, ma per un intervento che ha acceso il dibattito. Durante il Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, lo showman siciliano ha preso le difese di Jannik Sinner dopo le critiche ricevute dal tennista per la scelta di non partecipare alla Coppa Davis. Tra gli attacchi più duri c’era quello di Bruno Vespa, che aveva messo in discussione l’“italianità” del campione altoatesino. Fiorello, con la sua solita ironia ma anche con fermezza, ha ribattuto punto per punto, difendendo Sinner e lanciando una stoccata che molti hanno interpretato come una vera e propria risposta alle parole del giornalista di Porta a Porta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

