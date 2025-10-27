Finisce la latitanza di Armando Bako | arrestato in Albania il boss del traffico internazionale di droga
È finita la lunga latitanza di Armando Bako, arrestato il 23 ottobre in Albania dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. L’uomo, irreperibile dal 2013, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
