Uscirà nelle librerie giovedì 30 ottobre “Finimondo”, il nuovo libro di Bruno Vespa edito da Mondadori-Rai Libri. Nel volume sarà possibile trovare un colloquio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui temi di stretta attualità. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare un passaggio sulla manovra economica al vaglio del Parlamento: “ Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare ”, dice la premier in un passaggio del discorso, diffuso ieri in anteprima, in risposta a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Finimondo”: esce il nuovo libro di Vespa. Colloquio con Meloni: “5 miliardi su 44 di profitti, banche siano soddisfatte”

