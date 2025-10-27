Finardi Ruggeri ma anche omaggi musicali a De André e Guccini | al via la 36esima edizione del Socjale
Al teatro Socjale di Piangipane va in scena òa 36esima stagione. La programmazione del Circolo Arci, nella prima parte della nuova stagione, riparte il 7 novembre 2025 e si conclude il 9 gennaio 2026. Successivamente, la seconda parte di stagione riparte il 16 gennaio 2026, continuando fino al 27. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Socjale, Finardi apre la stagione 2025-2026 - Il cantautore a Piangipane in versione acustica il 7 novembre. Scrive msn.com