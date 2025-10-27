Finanziaria e editoria siciliana la nuova sfida dei 5 Stelle

L’editoria siciliana torna al centro del dibattito politico con un allarme netto lanciato dal Movimento 5 Stelle: il settore rischia il collasso per la mancanza di risorse adeguate e il fallimento delle recenti norme finanziarie. A Palermo, l’Ars si prepara a una seduta straordinaria della commissione Bilancio convocata per affrontare una crisi profonda che mette a rischio pluralismo e qualità dell’informazione. Norme bocciate e tensioni politiche in aula. Dopo la bocciatura per la seconda volta consecutiva della norma sui contributi stabili all’editoria siciliana, saltata in aula insieme a sedici altri articoli nella caotica Finanziaria quater, il Movimento 5 Stelle chiede un confronto pubblico e urgente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

